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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 14:11 BJT

《独家新闻》Chesapeake执行长人选未决，4月将续寻接班人--消息

路透休士顿3月28日 - 熟悉内情的人士表示，美国油气公司Chesapeake Energy 寻找新执行长以取代Aubrey McClendon的工作，可能在到4月1日的期限后仍将延续。

消息人士称，届时即使还未确定接班人，McClendon仍预计在周一下台；在新人选确定前，将暂由营运长Steve Dixon和董事长Archie Dunham带领Chesapeake。

经历管理危机，及在油气资产庞大支出导致流动资金紧俏，和天然气价格崩跌后，Chesapeake在1月宣布McClendon将下台。

Chesapeake董事会正在考虑一些内、外部的候选者，初步表示该职位应可在4月1日递补上。

目前无法立刻得知人选决定延宕的原因。该公司未回答要求对遴选执行长程序置评的电话。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
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