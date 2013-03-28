表格：外资及陆资在台股卖超11.88亿台币，由买转卖

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透台北3月28日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资今日在台股卖超11.88亿台币；上日修正后为买超14.72亿。
三大法人今日合计卖超22.81亿台币，上交易日修正后为买超9.15亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/28 -11.88 -10.53 -0.39 -22.81
3/27 +14.72r +0.66r -6.24r +9.15r
3/26 -8.12r +2.98 -2.26r -7.40r
3/25 +15.06 -5.32 -0.08r +9.66r
3/22 -25.52r -3.39 -2.12r -31.03r
3/21 -45.47r -2.50 -1.56r -49.52r
3/20 -136.73 +1.63 -0.56r -135.65r
3/19 -67.87r +2.08r -8.09r -73.88r
3/18 -81.14r -16.51r -9.71r -107.36r
3/15 -45.05r -10.10 -3.93r -59.08r
3/14 -45.98r -10.41 -7.36r -63.75r
3/13 -4.38r -13.60 -14.28r -32.26r
3/12 -3.86 -5.49 -2.42r -11.77r
3/11 +4.96r +5.74 -0.50r +10.19r
3/8 +41.03r +3.39 -1.93r +42.49r
3/7 +10.41r +11.68 -7.00r +15.08r
3/6 +21.85 -1.98 -13.67r +6.19r
3/5 +33.02r +3.54 -2.75r +33.82r
3/4 -69.36r -2.32 -10.50r -82.18r
3/1 +55.19 +3.77 -1.77r +57.19r 本月累计 -349.12 -46.69 -97.12 -492.93
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%