中港个股：海通证券目前尚无海外并购目标，今年适度提高负债率--高层

路透上海3月28日 - 中国大型券商--海通证券股份有限公司 高层周四表示，对于海外并购，公司已设定收购标准，但目前尚无合适的收购目标；公司今年还将适度提高负债率，增加杠杆以提高回报率水平。

在被问及H股募资用途中的海外收购计划进展情况时，该公司董事会秘书金晓斌在业绩会上指出，“我们已有收购标准，但没有收购目标。”

他表示，海通证券的收购标准首先是标的公司要有现金流、品牌和客户基础；其次是能与海通形成业务互补，拉长业务线，能有效提高公司的资本回报率(ROE)；最后海通证券要求收购后居控股地位。

去年5月海通证券完成H股首次公开发行(IPO)，净筹资138亿港元，其中拟斥资39亿元人民币用于战略性收购海外证券公司及进一步拓展海外证券业务。但截止去年底，该笔资金尚未被实际使用。

海通证券财务总监李础前则指出，公司发行H股募集资金大部分已合理运用，而海通的各项创新业务及资本消耗业务发展很快，对资金需求很大。而且出于提高ROE的需要，公司亦需加大杠杆，今年公司将适度提高负债率。

“提高中长期负债水平是当前非常迫切的任务，”他说，一旦发债计划获得股东大会通过，将会加速推进，近期即有望启动相关发债计划。

海通证券周三发布公告称，拟发行91天期短期融资券，待偿还短融的规模不超过公司净资本的60%(即对应上限为234亿元)，该计划有效期限为股东大会通过后40个月；公司还准备发行期限最高为10年的公司债券，发债余额不超过发行前最近一期末公司净资产的40%(2012年末为587亿元)。

另外，该公司还拟一次或多次在境内发行除短融和公司债以外的其他债务融资工具，例如资产支持证券、收益凭证、次级债券或次级债务等，期限不超过10年，总体规模不超过最近一期净资产额。这些发债计划需要获得股东大会批准。

若按上述三项发债计划统计，海通证券举债规模的上限将超过1,000亿元。不过金晓斌透露，上述发债计划只是框架性授权，未来具体发债规模仍需看自身需求和市场情况而定。

海通证券周三公布的2012年报显示，去年实现主营收入91.41亿元，同比下降1.64%；净利达30.2亿元，同比下降2.68%，每股收益0.33元。