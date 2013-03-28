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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 14:21 BJT

韩国股市：近平收，追加预算的憧憬提供支撑

路透首尔3月28日 - 韩国股市周四近平收，表现优于亚洲其他市场 ，因对政府计划提出追加预算提高支出的憧憬支撑大盘，抵消了欧元区疑虑的影响。

权重股三星电子 上升0.4%。

综合股价指数(KOSPI) 收报1,993.52点。(完)
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