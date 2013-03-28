俄罗斯批评阿盟峰会将叙利亚席位授予反对派

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月27日 - 对于阿盟将叙利亚的代表席位授予该国反对派，俄罗斯周三对此表示“困惑不解”。
俄罗斯同时批评联合国人权理事会将全部责任归咎于叙利亚政府，并试图遮掩叙利亚反对派所犯下的滔天罪行。
叙利亚反对派领导人哈蒂柏（Moaz Alkhatib）周二在阿盟峰会上填补了叙利亚空缺的席位。同时，此次阿盟峰会还表示将向叙利亚反对派提供军事援助。
俄罗斯外交部发表声明称，“在多哈（阿盟峰会上），他们再次采取反叙利亚的措施。实际上，这是在公开鼓励那些仍在继续指望对叙利亚问题使用军事解决方案的国家。”
“多哈阿盟峰会的进展及该峰会不顾某些成员国的反对所采取的决定，至少令人困惑不解。”俄外交部声明并指出，该峰会的决定违反国际法。
另外，俄罗斯周三还指责联合国人权理事会在叙利亚冲突上偏袒反对派。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%