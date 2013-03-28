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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 14:26 BJT

日本股市：收跌1.3%，投资者针对出口股了结获利

路透东京3月28日 - 日本股市日经指数周四跌至一周收盘低位，因市场对意大利融资成本以及塞浦路斯救助计划的担忧，促使投资者针对出口类股了结获利。

日经指数 收跌1.3%，报12,335.96点，逐渐脱离上周四触及的四年半高位12,650.26点。

对欧元区有曝险的出口股表现欠佳。在此之前意大利政局的不确定性将该国借款成本推升至五个月高位。

东证股价指数 在相对清淡的市况中下跌0.9%至1,036.78点。(完)
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