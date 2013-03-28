中国金融：中国目前的金融体系能够消化影子银行带来的风险--标普

路透北京3月28日 - 近期爆出的理财产品违约事件突显近几年中国影子银行快速扩张对金融体系和经济体带来的风险。但评级机构标准普尔认为，目前中资银行的资本、盈利和流动性状况提供了一个合理的缓冲空间，足以消化影子银行及更广泛经济体内信用风险带来的任何可能冲击。

标准普尔周四发布的报告称，中国影子银行更多是一种症状，而非引发银行业和广泛经济体系统性风险的诱因。中国经济体杠杆水平的大幅上升主要由地方政府融资平台和房地产开发商导致，且主要由银行贷款推动。常规银行体系对政府融资平台和开发商的信用敞口已处在高位，这构成中国金融体系的主要威胁。

“若中国影子银行市场的发展促进资本的有效配置，因此降低政府在融资市场的主导地位，则其有序发展，尤其是以债券资本市场的深化和功能化的形式，或令银行业受益。”标准普尔信用分析师曾怡景称。

标准普尔估计，截至2012年底中国影子银行的信用规模为22.9万亿元人民币。这相当于2012年中国银行业贷款总额的34%，2012年中国国内生产总值(GDP)的44%。

报告表示，中国影子银行逾一半信用敞口的风险水平可能优于银行贷款，尤其是银行发起的多数理财产品为高成本的储蓄替代融资。这些产品所投资产的期限通常低于六个月，且质量足够好，以将违约风险降至最低。因此，银行发起的理财产品所投资产的信用质量通常优于银行的贷款资产组合。

“只要中国的金融体系依旧限制重重，并依赖行政管理措施，经济实体就会通过影子银行满足信贷需求。”标准普尔金融机构评级董事廖强说。

因此，从这个意义上来说，中国的影子银行可能是反周期的，在一定时期内具有稳定经济的作用。但意料之外的后果是增加了监控金融系统内外影子银行活动的难度。

报告认为，房地产市场对中国金融体系构成主要风险。截至目前，结构性的基本面因素，如不断上升的家庭收入和城市化，以及由信贷增长和通胀推动的投机力量，支撑着房价。不过由影子银行信贷推动的投机力量的主导作用似乎益发明显。这增加了房地产市场突然修正的风险。这可能对银行业产生较大的连锁冲击。

去年底华夏银行上海嘉定支行员工私卖"中鼎财富投资中心(有限合伙)入伙计划"投资产品,产品到期后,客户本息均无法兑付.该行上海分行表示,事件属于该行员工的个人行为,相关产品并非华夏银行的理财产品,该行也从未代销过该款产品.

周三，中国银监会发布规范理财投资运作的通知,要求商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。 (完)