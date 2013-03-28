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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 14:49 BJT

企业并购：中国东风汽车放弃收购美国Fisker股权--消息人士

能源部提供这笔贷款，以协助Fisker在特拉华州一座通用汽车旧厂房生产汽车。

“到头来，东风在乎的是能够在中国生产Fisker汽车，”其中一名消息人士称。

“东风有意将Fisker产品的生产由美国移至中国，但随着时间过去，愈来愈明显看出这不可能以这项交易完成。”(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋/于春红)
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