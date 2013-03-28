中国商品：低价因素刺激美国新作玉米买气，已购买逾200万吨--官方智库

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透北京3月28日 - 中国官方智库--中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周四表示，低价因素正在刺激中国进口新作美国玉米，今年以来的交易总计已经超过200万吨。
CNGOIC指出，这个数字涵盖了中国买家已经签约或准备签约的交易，因为9月之后收成的美国玉米报价低于中国国内玉米。
交易商曾向路透表示，截至3月初，民间饲料企业买进约60万吨美国玉米，因预期在政府收储的支持下，国内价格将持坚。
交易商预期民间饲料企业2013年将全部用掉288万吨的进口配额。中国玉米进口配额总量为720万吨，民营企业的配额比例为40%。
美国新作玉米到岸价格(CIF)的报价约为每吨2,100元人民币(340美元)，比大连9月玉米期货 便宜约15%，大连9月玉米期货周四早盘报约每吨2,472元人民币。
美国新作玉米价格 持续承压，因市场预期玉米种植面积将创77年来最高。美国农业部周四将公布3月美国种植意向数据。
中国官方收储机构--中国储备粮管理总公司(中储粮)已在东北省份玉米主要产区加紧收购，因为许多农户在种植前大量抛售套现，会压低国内实货价格<0#ASCORN-CN>。
到4月底前，中储粮可能向农户采购总计约1,500万吨玉米。国家储备增加，可能抑制中储粮向国际市场采购。(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%