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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 14:48 BJT

中国商品：低价因素刺激美国新作玉米买气，已购买逾200万吨--官方智库

路透北京3月28日 - 中国官方智库--中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周四表示，低价因素正在刺激中国进口新作美国玉米，今年以来的交易总计已经超过200万吨。

CNGOIC指出，这个数字涵盖了中国买家已经签约或准备签约的交易，因为9月之后收成的美国玉米报价低于中国国内玉米。

交易商曾向路透表示，截至3月初，民间饲料企业买进约60万吨美国玉米，因预期在政府收储的支持下，国内价格将持坚。

交易商预期民间饲料企业2013年将全部用掉288万吨的进口配额。中国玉米进口配额总量为720万吨，民营企业的配额比例为40%。

美国新作玉米到岸价格(CIF)的报价约为每吨2,100元人民币(340美元)，比大连9月玉米期货 便宜约15%，大连9月玉米期货周四早盘报约每吨2,472元人民币。

美国新作玉米价格 持续承压，因市场预期玉米种植面积将创77年来最高。美国农业部周四将公布3月美国种植意向数据。

中国官方收储机构--中国储备粮管理总公司(中储粮)已在东北省份玉米主要产区加紧收购，因为许多农户在种植前大量抛售套现，会压低国内实货价格<0#ASCORN-CN>。

到4月底前，中储粮可能向农户采购总计约1,500万吨玉米。国家储备增加，可能抑制中储粮向国际市场采购。(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
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