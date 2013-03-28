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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 14:59 BJT

香港评等：穆迪称香港Aa1评等反映基本面强劲

路透3月28日 - 评等机构穆迪称，香港Aa1评等反映基本面强劲。

穆迪新闻稿全文请点击连结(here)(完)
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