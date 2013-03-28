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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 15:05 BJT

国际油市：布兰特原油保持在近110美元水平，欧债问题限制涨幅

0620GMT，布兰特原油 涨0.25美元至每桶109.94美元，上日结算价升0.33美元，并测试了近109.90美元的200日移动均值附近的阻力位。

美国原油 涨升0.18美元至96.76美元，此前连升四日。

“美国库存数据显示尽管炼厂产能利用率上升，但油品库存减少。那暗示美国的需求有所复苏，”IHS Purvin & Gertz资深合伙人Victor Shum表示。“但我怀疑这种涨势能否持久。欧洲问题仍待解决，石油供应充沛，原油库存水准也充足。”

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，尽管炼厂产能利用率上升，但上周美国原油库存增幅远超预期，汽油与馏分油库存降幅超出预期。

投资人目前静待美国就业数据，以视美国是否再度出现喜人经济指标。

“不过塞浦路斯的银行今天重新开门营业，以及意大利持续的政治僵局仍将重压市场，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)称。“今晚我们的焦点将放在美国初请失业金数据，过去四周，这个数据都好于市场预期。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/张若琪 审校 蔡美珍)
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