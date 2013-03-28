国际油市：布兰特原油保持在近110美元水平，欧债问题限制涨幅

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
0620GMT，布兰特原油 涨0.25美元至每桶109.94美元，上日结算价升0.33美元，并测试了近109.90美元的200日移动均值附近的阻力位。
美国原油 涨升0.18美元至96.76美元，此前连升四日。
“美国库存数据显示尽管炼厂产能利用率上升，但油品库存减少。那暗示美国的需求有所复苏，”IHS Purvin & Gertz资深合伙人Victor Shum表示。“但我怀疑这种涨势能否持久。欧洲问题仍待解决，石油供应充沛，原油库存水准也充足。”
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，尽管炼厂产能利用率上升，但上周美国原油库存增幅远超预期，汽油与馏分油库存降幅超出预期。
投资人目前静待美国就业数据，以视美国是否再度出现喜人经济指标。
“不过塞浦路斯的银行今天重新开门营业，以及意大利持续的政治僵局仍将重压市场，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)称。“今晚我们的焦点将放在美国初请失业金数据，过去四周，这个数据都好于市场预期。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%