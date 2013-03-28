台湾债市：中短券殖利率下跌，因欧洲动荡担忧及中国规范银行理财

路透台北3月28日 - 台湾债市中短券殖利率周四收低。因欧洲动荡的担忧，以及中国银监会要求银行规范理财投资运作等事件，令投资人规避风险需求升温。在美国10年期公债殖利率 创波段低点带动下，台债五年与10年券殖利率也纷纷跌破1.0%与1.3%的压力区。

不过交易商对台债殖利率还有多少下跌空间心存疑虑。因前波的反弹令不少交易商出现亏损，要让心态从保守偏空骤然翻多，恐怕还需要时间消化整理。明日走势如何，先视下午央行总裁在理监事会后的谈话内容而定。若没有特别变化，102/2R发行前交易殖利率区间看在0.98-1.05%；102/6看在1.28-1.315%。

“之前伤到了，不可能立刻反手做多，预估殖利率下跌力道不大。”一证券商交易主管说。

另一大型寿险交易员则认为，资金流向美债规避风险的趋势渐明，不过近期金融市场走势忽多忽空。美国10年期公债殖利率是否就此稳稳回到1.90%以下，还要再观察。

美国公债价格周四走坚，指标公债收益率(殖利率)徘徊在昨日所及三周低位附近，因意大利公债标售表现平平，激发市场对欧元区债务危机恐将恶化的担忧。10年期美国公债收益率 报1.837%，接近周三低位1.833%和3月4日低位1.827%。

中国银监会要求银行规范理财投资运作，实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，以防范金融体系面临的潜在风险，该消息更强化了市场的负面基调。 。

路透调查显示，台湾央行料将今日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2R -2.56 0.9900 0.9850-1.0100 122.0

10 102/6 -2.18 1.2920 1.2910-1.3035 29.5

15 102/1 -0.15 1.5990 1.5700-1.5990 1.5

30 102/5 +1.50 1.9950 1.9950-1.9950 0.5

虽然台债殖利率曲线前中段随国际债市表现偏多，不过后段长券的表现却相对迟缓。今日15年券102/1殖利率仅跌0.15基点，30年券102/5殖利率反而弹升1.5基点。惟有交易商认为，长券成交量太低，走势并不具有参考性。

但也有交易商强调，20年增额券102/3R将在下周开始发行前交易，由于市场对长券殖利率趋升的忧虑未除，在担心届时殖利率可能开高的负面情绪影响下，多方的攻击力道料将受影响。

对未来长券利率的看法，一大型寿险业交易员说，这完全取决于各家寿险业者的现金流量多寡，倘若资金很多，对台湾公债还是会有配置需求。

“我们的成本还是追不上利率下跌的幅度，离投资价值还有落差。”她说。

年期 期别 收盘价

30 102/5 1.9950

20 102/3 没有成交

15 102/1 1.5990

10 102/6 1.2920

5 102/2 1.0000