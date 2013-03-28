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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 15:14 BJT

日本债市：10年期公债收益率触及近10年低位，因市场冀望央行祭出刺激措施

当日涨跌    上日
                                    最新报价    (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.040%      +0.5    0.035%
 五年期公债                            0.000%      +0.0    0.110%
 10年期公债                            0.510%      -0.5    0.515%
 20年期公债                            1.405%      -3.0    1.435%
 30年期公债                            1.560%      -2.0    1.580%
 10年期公债期货  <0#JGB:>              145.86     -0.02    145.88
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
 
        美国公债发行日程表   全球主要国家发债预告 [D/DIARY
CN]
    美债每日展望          欧元区公债市场 
    美国现货公债          英国公债市场 
    伦敦美债             东京美债 
    日本公债市场           中国债市 
    台湾债市              利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN
]
    美国指标公债报价     欧元区指标公债报价 
    

 (编译 许娜/白云; 审校 李婷仪)
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