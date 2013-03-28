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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 15:17 BJT

英国数据：3月房价按年上涨0.8%，一年来首见--Nationwide

虽然房屋成交量仍只略高于2007年高峰时的一半水准，但房价似乎已回稳。另一家金融机构Halifax本月稍早对房市的看法更为乐观，预测2013年全年将有“个位数低档”的成长率。

Nationwide指出，多项因素正支持房地产价格：强劲就业成长、更诱人的抵押贷款利率、及市场缺乏新屋供应。

伦敦仍是表现最佳的区域市场，房价处于纪录新高。表现最差区域为苏格兰。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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