《汇市简讯》欧洲开盘：塞浦路斯情势展仍为市场焦点

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
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* 美元兑日圆报94.175，下跌0.30%；欧元兑美元报1.27970，上涨0.14%；澳元兑新西兰元报1.2458，下跌0.19%。
* 季底资金流主导盘势，但亚洲前景蒙阴，韩国调降今年经济成长预估
* 美元兑日圆趋势因出口商卖盘而下降，但94日圆下方浮现买盘
* 中国拟管制影子银行，沪综指下跌将近3%，连带使得其他股市也承压
* 塞浦路斯银行业重新开业，此为众所注目的新闻焦点，欧元兑美元趋势普遍走低
* 今日重要数据：美国第四季GDP、芝加哥采购经理人指数(PMI)。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%