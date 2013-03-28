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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 15:09 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：塞浦路斯情势展仍为市场焦点

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* 美元兑日圆报94.175，下跌0.30%；欧元兑美元报1.27970，上涨0.14%；澳元兑新西兰元报1.2458，下跌0.19%。

* 季底资金流主导盘势，但亚洲前景蒙阴，韩国调降今年经济成长预估

* 美元兑日圆趋势因出口商卖盘而下降，但94日圆下方浮现买盘

* 中国拟管制影子银行，沪综指下跌将近3%，连带使得其他股市也承压

* 塞浦路斯银行业重新开业，此为众所注目的新闻焦点，欧元兑美元趋势普遍走低

* 今日重要数据：美国第四季GDP、芝加哥采购经理人指数(PMI)。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)
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