“金砖五国”难以齐心协力

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透南非德班3月27日 - 俄罗斯总统普京周三在金砖国家峰会上将金砖五国--巴西、俄罗斯、印度、中国和南非比作非洲五大兽：狮子、大象、野牛、豹子和犀牛。
普京的比喻道出了金砖国家面临的窘境：整体上是对抗西方发达国家的强大经济和政治力量，但是单个国家力量有限。
问题是金砖五国能否齐心协力，将多元化和整体实力转化为真正的合作机制，向世界发出他们的声音。
在南非德班举行的为期两天峰会上大多数会议为闭门会议，金砖国家领导人看起来没取得什么具体成果。
金砖国家在一年前的新德里峰会上提出建立金砖国家发展银行的计划，本次德班峰会上，各国领导人只是宣布开始在该银行的筹建上进行正式谈判，即使对于金砖国家这样多元化的团体来说，这一进度也是缓慢的。
“基于未来五年我们约4.5万亿美元的基础设施需求，我们决定就建立金砖国家发展银行进行正式谈判。”南非总统祖马在峰会上说道。
他还表示，该行未来将致力于与其他新兴市场和发展中国家合作，但没有透露该行的架构。
金砖五国领导人发布的声明只是泛泛表示成立发展银行的计划“切实可行”。
俄罗斯财长Anton Siluanov周二称，各国尚未就发展银行的资金筹措和所在地等技术问题上达成共识。
“这不可能在一夜之间完成。我们花了一年时间进行可行性研究，现在进入了另外一个阶段，但是和以往一样，细节决定成败。”俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）周三对路透表示。
祖马还宣布，金砖国家决定建立1,000亿美元的外汇储备池，显示在创立另一项金融协作工具方面也没有多少真实进展。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%