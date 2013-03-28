版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 15:43 BJT

东京汇市：意大利及塞浦路斯疑虑打压欧元，日圆走坚但观望日央行宽松动作

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2793    1.2780     +0.10     -3.04     1.3194
 美元/日圆                      94.10     94.43     -0.35     +8.49      86.74
 欧元/日圆                     120.38    120.72     -0.28     +5.17     114.46
 美元/瑞郎                     0.9525    0.9539     -0.15     +4.04     0.9155
 英镑/美元                     1.5156    1.5130     +0.17     -6.74     1.6251
 美元/加元                     1.0172    1.0159     +0.13     +2.53     0.9921
 澳元/美元                     1.0430    1.0443     -0.12     +0.36     1.0393
 新西兰元/美                   0.8376    0.8364     +0.14     +1.12     0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.150    98.620     -0.48     +8.90     90.130
 新西兰元/日                   78.820    78.990     -0.22    -44.03    140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     142.61    142.93     -0.22     +1.27     140.82
 澳元/新西兰                   1.2449    1.2475     -0.21     -0.73     1.2540
 元                                                                  
                                                                              
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)    
    
          
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 蔡美珍/张若琪/王翔琼/杜明霞；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐