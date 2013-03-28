版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 15:49 BJT

欧洲金融：塞浦路斯股票交易所仍继续关闭--交易所

路透尼科西亚3月28日 - 塞浦路斯的股票交易所在关闭近两周之后，仍然继续休市。周四塞浦路斯银行业重新开业，但该国为了阻止挤兑，实施了货币交易管制。

交易所称，在3月29日至4月1日的复活节期间仍将关闭，因通过欧盟的银行间支付Target2系统停止运营。塞浦路斯股票交易所上一个交易日是3月15日。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐