更新版-日本股市：下跌1.3%至一周收盘低位，出口股受获利了结盘拖累

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
他表示，投资人急于想在周五之前获利了结，周五是日本这个会计年度最后一个交易日，同时欧美市场将因耶稣受难日而休市。
欧元区业务比重较高的出口股表现落后，马自达汽车 及索尼 分别下跌3.2%及3%，此前政治不确定性推升意大利融资成本至五个月高位。
欧元/日圆 最新报120.41日圆，之前曾跌至一个月低点约119.95。
日经指数今年以来已上涨18.7%，同期间美股标准普尔500指数 上涨9.6%，泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数 上涨4.4%。
东证股价指数 周四下跌0.9%，至1,036.78点，成交29.8亿股。上周的日均量为30.6亿股。
为波音梦幻客机生产电池的杰士汤浅 股价暴跌11.1%，此前三菱汽车 表示，旗下混合动力汽车Outlander的锂离子电池上周发生过热。三菱汽车股价挫低3.9%。
分析师表示，等到4月1日进入新会计年度，新资金进入市场，股价预料将再度走高，但分析师指出，国内机构投资人周五之前可能持续卖出。
“(日本)下周有重大事件，所以投资人本周可能不会建立大部位，而且欧洲的疑虑打压了气氛，”立花证券分析师Kenichi Hirano称。(完)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%