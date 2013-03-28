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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 15:47 BJT

更新版-日本股市：下跌1.3%至一周收盘低位，出口股受获利了结盘拖累

他表示，投资人急于想在周五之前获利了结，周五是日本这个会计年度最后一个交易日，同时欧美市场将因耶稣受难日而休市。

欧元区业务比重较高的出口股表现落后，马自达汽车 及索尼 分别下跌3.2%及3%，此前政治不确定性推升意大利融资成本至五个月高位。

欧元/日圆 最新报120.41日圆，之前曾跌至一个月低点约119.95。

日经指数今年以来已上涨18.7%，同期间美股标准普尔500指数 上涨9.6%，泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数 上涨4.4%。

东证股价指数 周四下跌0.9%，至1,036.78点，成交29.8亿股。上周的日均量为30.6亿股。

为波音梦幻客机生产电池的杰士汤浅 股价暴跌11.1%，此前三菱汽车 表示，旗下混合动力汽车Outlander的锂离子电池上周发生过热。三菱汽车股价挫低3.9%。

分析师表示，等到4月1日进入新会计年度，新资金进入市场，股价预料将再度走高，但分析师指出，国内机构投资人周五之前可能持续卖出。

“(日本)下周有重大事件，所以投资人本周可能不会建立大部位，而且欧洲的疑虑打压了气氛，”立花证券分析师Kenichi Hirano称。(完)
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