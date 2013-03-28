中港个股：中信证券料股本回报率将明显提升，受惠于多元化业务扩张

路透香港3月28日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周四称，随着中国证券行业发展趋向更加开放和多元化，公司预料未来的股本回报率将会大幅提升。

中信证券董事长王东明在记者会上称，中信证券近年在资本中介性业务的发展比较大，例如融资融券在两年时间已发展到余额逾170亿元人民币，市场占比大约10%的规模，其他如股票衍生品、另类投资以至未来在定息产品方面亦有较大的发展空间。

“这些业务对公司去年盈利没有太大贡献，不过业务量都是成倍增长。”他说，证券行业进入一轮以创新发展为主导的新阶段，行业发展趋向更加开放和多元化，券商需要大量资本，如何善用资本将是一道课题。

他表示，中信证券目标于未来将股本回报率提升至15-20%，去年为5%。股本回报率即是股东资金的投资回报率，是上市公司盈利能力的重要指标。

中信证券此前公布，2012年全年实现净利42.37亿元人民币，同比下降66.31%；主要是类似2011年处置华夏基金股权获得一次性投资收益的情况不再出现。

公司财务总监葛小波称，2010-11年的股本回报率高达16-17%，主要受一次性项目所影响；公司计划适当提高财务杠杆比率，以提高资金回报。

他表示，公司计划未来3年在境内外发行总共400亿元人民币或人民币等值的债务，并加强培育新的客户群。

去年中国证券行业监管环境发生了根本性变化，监管层从提升资本市场服务实体经济的战略全局出发，不断放松管制，激发市场活力。不过最近中国证监会领导层更迭，令投资界担心会影响市场短期发展步伐。

王东明称，相信领导层更迭，行业政策上不会因此而有很大变化。他认为中国证券市场的机会要比银行的机遇大，尤其是帮助企业融资以及分散银行积累风险上起到很大作用。