中港个股：中信证券料股本回报率将明显提升，受惠于多元化业务扩张

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透香港3月28日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周四称，随着中国证券行业发展趋向更加开放和多元化，公司预料未来的股本回报率将会大幅提升。
中信证券董事长王东明在记者会上称，中信证券近年在资本中介性业务的发展比较大，例如融资融券在两年时间已发展到余额逾170亿元人民币，市场占比大约10%的规模，其他如股票衍生品、另类投资以至未来在定息产品方面亦有较大的发展空间。
“这些业务对公司去年盈利没有太大贡献，不过业务量都是成倍增长。”他说，证券行业进入一轮以创新发展为主导的新阶段，行业发展趋向更加开放和多元化，券商需要大量资本，如何善用资本将是一道课题。
他表示，中信证券目标于未来将股本回报率提升至15-20%，去年为5%。股本回报率即是股东资金的投资回报率，是上市公司盈利能力的重要指标。
中信证券此前公布，2012年全年实现净利42.37亿元人民币，同比下降66.31%；主要是类似2011年处置华夏基金股权获得一次性投资收益的情况不再出现。
公司财务总监葛小波称，2010-11年的股本回报率高达16-17%，主要受一次性项目所影响；公司计划适当提高财务杠杆比率，以提高资金回报。
他表示，公司计划未来3年在境内外发行总共400亿元人民币或人民币等值的债务，并加强培育新的客户群。
去年中国证券行业监管环境发生了根本性变化，监管层从提升资本市场服务实体经济的战略全局出发，不断放松管制，激发市场活力。不过最近中国证监会领导层更迭，令投资界担心会影响市场短期发展步伐。
王东明称，相信领导层更迭，行业政策上不会因此而有很大变化。他认为中国证券市场的机会要比银行的机遇大，尤其是帮助企业融资以及分散银行积累风险上起到很大作用。
中信证券H股周四尾段跌4.01%，报16.76港元；其A股收跌3.92%，报12.27元人民币。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%