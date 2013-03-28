表格：外资在韩国股市卖超1,519亿韩元，连续第11个交易日卖超

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透首尔3月28日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,519亿韩元，为连续第11个交易日卖超，期间累计卖超2.8016万亿(兆)韩元(约合25.2亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月28日 -151.9 193.3 -35.3
3月27日 -212.4 365.0 -153.3
3月26日 -34.6 103.7 -85.8
3月25日 -91.0 159.8 -62.7
3月22日 -331.7 216.9 118.1
3月21日 -271.3 15.0 254.1
3月20日 -374.5 94.1 274.0
3月19日 -181.0 93.6 65.3
3月18日 -357.3 150.1 204.2
3月15日 -576.0 244.4 315.7
3月14日 -219.9 -42.9 255.1
3月13日 5.7 -69.2 66.5
3月12日 -90.0 -35.7 123.3
3月11日 -207.2 378.0 -164.8
3月 8日 -3.2 75.5 -72.1
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本月以来 -2,613.7 1,402.3 1,184.1
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今年以来 -2,945.7 2,740.8 495.5
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%