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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 17:44 BJT

离岸人民币：香港2月底人民币存款达到6,517.21亿元，创历史高量

路透香港3月28日 - 香港金管局周四公布数据显示，2013年2月此间金融机构人民币存款余额达到6,517.21亿元，创下历史高点记录，也是连续第五个月出现增长。

2月人民币存款环比增4%，同比增15%；同期跨境贸易结算的人民币总额为2,216.59亿元，较前一个月减少17%。

金管局发布声明指出，2月份人民币贸易结算交易额较1月份有所减少，主要是农历新年假期的季节性变动。综合1及2月数字，每月平均结算额为2,451亿元，较去年同期上升42.5%，亦高于2012年月平均水平2,194亿元。

至2月底，香港共有140家机构获准经营人民币业务，与上月相同。

随着市场看好中国经济稳步加温，人民币相关资产投资气氛向好，带动香港人民币资金池重获增长，一反去年上半年的贬值气氛。去年全年人民币存款余额按年小幅增长2.5%.(完)

金管局新闻稿：(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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