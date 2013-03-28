离岸人民币：香港2月底人民币存款达到6,517.21亿元，创历史高量

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透香港3月28日 - 香港金管局周四公布数据显示，2013年2月此间金融机构人民币存款余额达到6,517.21亿元，创下历史高点记录，也是连续第五个月出现增长。
2月人民币存款环比增4%，同比增15%；同期跨境贸易结算的人民币总额为2,216.59亿元，较前一个月减少17%。
金管局发布声明指出，2月份人民币贸易结算交易额较1月份有所减少，主要是农历新年假期的季节性变动。综合1及2月数字，每月平均结算额为2,451亿元，较去年同期上升42.5%，亦高于2012年月平均水平2,194亿元。
至2月底，香港共有140家机构获准经营人民币业务，与上月相同。
随着市场看好中国经济稳步加温，人民币相关资产投资气氛向好，带动香港人民币资金池重获增长，一反去年上半年的贬值气氛。去年全年人民币存款余额按年小幅增长2.5%.(完)
金管局新闻稿：(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%