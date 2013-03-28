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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 16:55 BJT

香港数据：2月M-3货币供应按年增加8.5%--金管局

路透香港3月28日 - 香港金融管理局(HKMA)周四公布2013年2月货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加8.5%.

具体变幅如下(单位为%):

2/2013 1/2013 2/2012 港元 M-3(按年) +8.5 +14.1 +9.8 港元 M-2(按年) +8.5 +14.1 +9.9 港元 M-1(按年) +13.6 +20.2 +9.6 港元 M-1(按年)* +17.2 +20.1 +4.5

有形贸易贷款额(按年计) +4.8 +3.3 +22.3 其它本地贷款额(按年计) +7.1 +8.5 +8.5 港元 M-3(按月) -2.7 +3.6 +2.3 港元 M-2(按月) -2.7 +3.6 +2.3 港元 M-1(按月) +0.8 +2.6 +6.6 港元 M-1(按月)* +1.3 +2.2 +3.0 注: * 经季节因素调整. (完) 浏览其他香港数据新闻,请点选 浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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