香港数据：2月M-3货币供应按年增加8.5%--金管局

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透香港3月28日 - 香港金融管理局(HKMA)周四公布2013年2月货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加8.5%.
具体变幅如下(单位为%):
2/2013 1/2013 2/2012 港元 M-3(按年) +8.5 +14.1 +9.8 港元 M-2(按年) +8.5 +14.1 +9.9 港元 M-1(按年) +13.6 +20.2 +9.6 港元 M-1(按年)* +17.2 +20.1 +4.5
有形贸易贷款额(按年计) +4.8 +3.3 +22.3 其它本地贷款额(按年计) +7.1 +8.5 +8.5 港元 M-3(按月) -2.7 +3.6 +2.3 港元 M-2(按月) -2.7 +3.6 +2.3 港元 M-1(按月) +0.8 +2.6 +6.6 港元 M-1(按月)* +1.3 +2.2 +3.0 注: * 经季节因素调整. (完) 浏览其他香港数据新闻,请点选 浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%