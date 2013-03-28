版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 15:40 BJT

半导体产业：台湾茂德出售12寸晶圆设备予GLOBALFOUNDRIES

路透台北3月28日 - 台湾动态随机存取记忆体(DRAM)厂商--茂德周四发布重大讯息称，将位在中部科学工业园区的12寸晶圆厂制造设备，出售予新加坡晶圆代工厂商--格罗方德(GLOBALFOUNDRIES)，藉以筹措执行重整计画所需资金。

惟茂德不愿透露出售设备所获得的资金。该公司并在重大讯息中指出，格罗方德正与茂德研议聘雇工程相关员工事宜。

台湾全体银行对茂德持有570亿台币的债权。

茂德2011年6月底向银行借贷的利息无法缴出后，便委托财务顾问--安侯建业联合会计师事务所(KPMG台湾)协调茂德与银行团谈判，并希望引入策略投资人对股权的投资。

茂德股票已因重整，自柜买市场除牌。（完） (记者 董永年; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐