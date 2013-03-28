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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 16:23 BJT

香港股市：收低，中资银行股大跌

民生银行 重挫7.9%，在中资银行股中领跌，此前中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知，市场解读将对银行股等金融机构形成较不利的影响。

中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

香港市场周五因复活节假期休市，下周二将恢复交易。中国内地市场一切照常。(完)
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