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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 15:59 BJT

欧洲汇市：欧元兑英镑跌至两个月低点

路透伦敦3月28日 - 欧元兑英镑周四跌至两个月低点，因市场担心塞浦路斯纾困协议的后续影响，而塞浦路斯当地银行周四将恢复营业。

外界担心塞浦路斯将发生银行挤兑，而其他地区投资人也将设法把资金撤离欧元区。

欧元/英镑 跌至0.84365英镑，为1月24日以来最低。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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