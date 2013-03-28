《中国企业债发行日程表》--3月28日

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *广东省公路 20 15 5.44% AA+ 3/29-4/2 广发证券 建设公司 (广东省交通集团提供担保) 国泰君安证券 =================================================================================== *江苏海州湾 10 10 基准利率+2.29% AA 3/29-4/2 国开证券 发展集团 (基准利率为一年期SHIBOR利率五日均值/第3-6年每年末偿还10%本金, 第7-10年每年末偿还15%本金/中行连云港分行提供流动性支持) =================================================================================== *楚雄州开发 20 7 6.60% AA- 3/29-4/7 国泰君安证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/自有股权质押提供担保) =================================================================================== 北京市朝阳区 16 7 5.25% AAA 3/27-3/29 中信建投证券 国资经营管理中心 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 深圳龙岗区 10 6 6.18% AA 3/27-4/1 平安证券 投资管理公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) 中银国际证券 =================================================================================== 泰州三福 7 6 6.90% AA- 3/27-4/2 中信建投证券 船舶工程公司 (附第三年末投资者选择权/中海信达担保提供再担保) =================================================================================== 新乡投资集团 9 7 簿记区间5.70%-6.70% AA 推迟发行 中信建投证券 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%