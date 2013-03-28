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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 17:34 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年)
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*广东省公路    20     15          5.44%         AA+        3/29-4/2    广发证券
建设公司               (广东省交通集团提供担保)                        国泰君安证券
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*江苏海州湾    10     10      基准利率+2.29%    AA         3/29-4/2    国开证券
发展集团               (基准利率为一年期SHIBOR利率五日均值/第3-6年每年末偿还10%本金,
                       第7-10年每年末偿还15%本金/中行连云港分行提供流动性支持)                  
       
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*楚雄州开发    20      7          6.60%         AA-        3/29-4/7    国泰君安证券
投资公司               (第3-7年每年末偿还20%本金/自有股权质押提供担保)                          
    
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北京市朝阳区   16      7          5.25%         AAA        3/27-3/29   中信建投证券 
国资经营管理中心         (第3-7年每年末偿还20%本金)
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深圳龙岗区     10      6          6.18%         AA         3/27-4/1    平安证券
投资管理公司           (第3-6年每年末偿还25%本金)                      中银国际证券
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泰州三福        7      6          6.90%         AA-        3/27-4/2    中信建投证券
船舶工程公司   (附第三年末投资者选择权/中海信达担保提供再担保)
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新乡投资集团    9      7   簿记区间5.70%-6.70%  AA         推迟发行    中信建投证券
                      （第3-7年末每年偿还20%本金）   
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩)
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