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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 16:33 BJT

香港数据：2月份外汇基金总资产为28,958亿港元--金管局

路透香港3月28日 - 香港金管局周四公布,截至2月底外汇基金总资产为28,958亿港元,较1月底减少70亿港元.

其中外币资产增加7亿港元,港元资产减少77亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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