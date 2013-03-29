《Russell专栏》美国页岩气革命或危及中国制造业地位

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
虽有可能取得价格更低廉的液化天然气(LNG)，但可能性也不高，因为未来几年LNG市场料将保持紧俏，尽管美国可能会有相对较少的数量出口。
这意味着供应亚洲的现有主要生产国如卡塔尔、澳洲、马来西亚、印尼等，仍可以用与原油连动的价格来为LNG计价，也因此意味着以石化产品原料而言，这不会比石脑油便宜。
当然也可以选择丙烷及丁烷作为原料，但这也是原油的衍生品，且与原油价格连动。
煤炭气化也具有潜力，但就算经济层面上证明可行，但仍得花上至少十年光阴才能够盖出足以取代石脑油的产能，更遑论现在还不确定经济上是否可行了。
这意味着亚洲石化厂商在可预见的未来中仍得使用石脑油。
指标东京石脑油NAF-1H-TYO周三收报每吨938美元，尽管价格在最近几周回落，但比2008年11月全球衰退期间触及的低点高出284%。
反观纽约商业期货交易所(NYMEX)天然气期货周三收报4.068美元/百万英热单位(BTU)，较2008年11月下跌约43%。
石脑油与布兰特原油间的溢价自2008年金融危机以来一直维持在极为窄幅的区间，目前在区间中点附近每吨120.65美元。
这显示与亚洲石化生产商比较起来，使用天然气的美国厂商拥有极大的优势。
这也难怪美国最大化学品制造商陶氏化学(Dow Chemical) 3月18日宣布，打算在墨西哥湾兴建数座工厂，运用页岩气作为给料。
该公司加入艾克森美孚(Exxon Mobil) 及皇家荷兰/壳牌石油集团 等业者在美国扩充产能的行列，因他们预期以后将持续有便宜的天然气可用。
当然，最终不是只有亚洲石化业者倒楣，使用塑胶及化纤的下游业者也会遭殃。
对于玩具等主要用塑胶为原料的产品，不难想见美国厂商将再度拥有可与中国堪比拟的成本竞争力。(完) (译文审校 蔡美珍)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。