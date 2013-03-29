《Russell专栏》美国页岩气革命或危及中国制造业地位

虽有可能取得价格更低廉的液化天然气(LNG)，但可能性也不高，因为未来几年LNG市场料将保持紧俏，尽管美国可能会有相对较少的数量出口。

这意味着供应亚洲的现有主要生产国如卡塔尔、澳洲、马来西亚、印尼等，仍可以用与原油连动的价格来为LNG计价，也因此意味着以石化产品原料而言，这不会比石脑油便宜。

当然也可以选择丙烷及丁烷作为原料，但这也是原油的衍生品，且与原油价格连动。

煤炭气化也具有潜力，但就算经济层面上证明可行，但仍得花上至少十年光阴才能够盖出足以取代石脑油的产能，更遑论现在还不确定经济上是否可行了。

这意味着亚洲石化厂商在可预见的未来中仍得使用石脑油。

指标东京石脑油NAF-1H-TYO周三收报每吨938美元，尽管价格在最近几周回落，但比2008年11月全球衰退期间触及的低点高出284%。

反观纽约商业期货交易所(NYMEX)天然气期货周三收报4.068美元/百万英热单位(BTU)，较2008年11月下跌约43%。

石脑油与布兰特原油间的溢价自2008年金融危机以来一直维持在极为窄幅的区间，目前在区间中点附近每吨120.65美元。

这显示与亚洲石化生产商比较起来，使用天然气的美国厂商拥有极大的优势。

这也难怪美国最大化学品制造商陶氏化学(Dow Chemical) 3月18日宣布，打算在墨西哥湾兴建数座工厂，运用页岩气作为给料。

该公司加入艾克森美孚(Exxon Mobil) 及皇家荷兰/壳牌石油集团 等业者在美国扩充产能的行列，因他们预期以后将持续有便宜的天然气可用。

当然，最终不是只有亚洲石化业者倒楣，使用塑胶及化纤的下游业者也会遭殃。