中国基金：成立首只种业扶持基金，募集目标至多80亿元首期15亿--新华

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透北京3月28日 - 为进一步扶持中国农作物种业企业，中国宣布成立首只现代种业发展基金，首期规模15亿元人民币，基金存续期10年，主要对高成长性的种业企业进行股权投资，并为企业提供政策咨询等服务。
新华社周四报导并称，现代种业发展基金由财政部会同农业部、农业发展银行、中化集团公司共同发起设立，首期15亿元将由中化集团、农发行和财政部分别出资5亿元。
“种业发展基金成立是财政支农方式的一大创新，根本目的在于发挥财政资金的政策导向作用。”报导援引现代种业发展基金有限公司董事长祝顺泉指出。
该基金将采用基金公司与新投资人设立子基金、原股东增资等方式扩大募集规模，基金募集目标为50-80亿元。基金采用资产和资金分别委托管理的模式运营，以确保基金规范管理和资产安全。
同时，未来投资项目将以出售被投资企业股权、被投资企业股东回购、在被投资企业上市后转让股份等多种方式退出。
目前中国是世界第二大种子需求国。据农业部数据显示，中国种子市场初步预测价值超过600亿元，然而种子企业数量多、规模小、研发能力弱，尚未建立商业化育种体系，种业市场集中度较低，难以满足市场需求。
2011年4月，国务院出台《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，明确要求中央财政增加“育繁推一体化”种子企业投入。2012年中央一号文件进一步提出，要建立种业发展基金，培育一批“育繁推一体化”大型骨干企业。（完） (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%