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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 15:57 BJT

中国基金：成立首只种业扶持基金，募集目标至多80亿元首期15亿--新华

路透北京3月28日 - 为进一步扶持中国农作物种业企业，中国宣布成立首只现代种业发展基金，首期规模15亿元人民币，基金存续期10年，主要对高成长性的种业企业进行股权投资，并为企业提供政策咨询等服务。

新华社周四报导并称，现代种业发展基金由财政部会同农业部、农业发展银行、中化集团公司共同发起设立，首期15亿元将由中化集团、农发行和财政部分别出资5亿元。

“种业发展基金成立是财政支农方式的一大创新，根本目的在于发挥财政资金的政策导向作用。”报导援引现代种业发展基金有限公司董事长祝顺泉指出。

该基金将采用基金公司与新投资人设立子基金、原股东增资等方式扩大募集规模，基金募集目标为50-80亿元。基金采用资产和资金分别委托管理的模式运营，以确保基金规范管理和资产安全。

同时，未来投资项目将以出售被投资企业股权、被投资企业股东回购、在被投资企业上市后转让股份等多种方式退出。

目前中国是世界第二大种子需求国。据农业部数据显示，中国种子市场初步预测价值超过600亿元，然而种子企业数量多、规模小、研发能力弱，尚未建立商业化育种体系，种业市场集中度较低，难以满足市场需求。

2011年4月，国务院出台《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，明确要求中央财政增加“育繁推一体化”种子企业投入。2012年中央一号文件进一步提出，要建立种业发展基金，培育一批“育繁推一体化”大型骨干企业。（完） (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
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