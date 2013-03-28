版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 28日 星期四 16:02 BJT

金属期市：伦铜跌向一周低点，受塞国忧虑和中国迟滞需求打压

0712GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7597.00 -11.00 -0.14 -4.19

上海期铜 55300 -340 -0.61 -4.13

COMEX期铜 343.60 -0.75 -0.22 -5.93

LME期铝 1919.50 3.50 +0.18 -7.32

上海期铝 14620 -45 -0.31 -4.72

LME期锌 1912.00 4.00 +0.21 -7.34

上海期锌 14800 -745 -4.79 -4.79

LME期镍 16800.00 -50.00 -0.30 -2.07

LME期铅 2120.25 2.25 +0.11 -9.39

上海期铅 14570.00 -15.00 -0.10 -4.46

LME期锡 22998.00 -2.00 -0.01 -1.72

LME/上海套利价差^-110

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/张若琪 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐