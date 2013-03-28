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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 16:54 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

 发行人     注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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平安证券       28       14       3    3/29招标      中信银行  AAA       4/1      4/2 
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江苏凤凰       30       15      12   3/29簿记建档   南京银行  AA+       4/1      4/2
出版传媒集团                                        民生银行
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浙江英特药业    3.6      3.6     9   3/29簿记建档  中信银行    AA-      4/2      4/3
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海特高新       3.5       1      12   4/1簿记建档   国开行      A+       4/2      4/3
 
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四川铁路产     50       30      12   4/3簿记建档   中信银行    AA+      4/8      4/9 
业投资集团                                        交通银行
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山东魏桥铝电   20       10      12   4/3簿记建档   招商银行    AA       4/8      4/9 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)   (亿元)    (年)                                 (缴款日)
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*广西交通      50      15       7    4/2簿记建档  国开行    AA+       4/3     4/7
投资集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限  发行日     主承销商   债项评级  起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                  (缴款日) 
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暂无
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩)
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