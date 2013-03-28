中国债市：利率互换小幅下行，受现券暖势及股市下跌推动

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透上海3月28日 - 中国人民币利率互换 周四整体小幅下行，银监会发布银行理财资金投资新规，对投资标的规定更为严格，此规定拖累股市大跌，债市现券收益率则因投资需求增加的憧憬而下滑，IRS亦跟随走低。
“整个(IRS曲线)都有所下移，主要是受理财(投资新规)影响的，股市跌得挺多的。”上海一券商交易员称。
中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。
上述交易员并指出，IRS近期整体波幅逐渐收敛，上行动力不足，因资金面持续宽松，回购利率低位运行；而市场仍担忧后市收益率有上涨可能，IRS逢低买盘需求依旧不少，向下空间亦有限。
银行间资金市场周四七天和14天质押式回购利率此涨彼消，亦与前日走势反向，七天因非银机构的跨季需求明显增加，加权利率反弹超过30个基点（BP),其替代效应并削弱了同有跨季效用的14天期品种，14天加权利率回落超过25个BP.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.1975/ 3.2975 3.2280/ 3.3150 3.4480/ 3.5380 3.6390/ 3.7220 3.6925/ 3.8975 周三 3.2014/ 3.3071 3.2350/ 3.3233 3.4667/ 3.5517 3.6517/ 3.7450 3.6667/ 3.9350 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0039/-0.0096 -0.0070/-0.0083 -0.0187/-0.0137 -0.0127/-0.0230 +0.0258/-0.0375
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年2月人民币IRS成交的名义本金总额为1,955.69亿元人民币，较1月的2,722.35亿元减近三成。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%