中国债市：利率互换小幅下行，受现券暖势及股市下跌推动

路透上海3月28日 - 中国人民币利率互换 周四整体小幅下行，银监会发布银行理财资金投资新规，对投资标的规定更为严格，此规定拖累股市大跌，债市现券收益率则因投资需求增加的憧憬而下滑，IRS亦跟随走低。

“整个(IRS曲线)都有所下移，主要是受理财(投资新规)影响的，股市跌得挺多的。”上海一券商交易员称。

中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

上述交易员并指出，IRS近期整体波幅逐渐收敛，上行动力不足，因资金面持续宽松，回购利率低位运行；而市场仍担忧后市收益率有上涨可能，IRS逢低买盘需求依旧不少，向下空间亦有限。

银行间资金市场周四七天和14天质押式回购利率此涨彼消，亦与前日走势反向，七天因非银机构的跨季需求明显增加，加权利率反弹超过30个基点（BP),其替代效应并削弱了同有跨季效用的14天期品种，14天加权利率回落超过25个BP.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.1975/ 3.2975 3.2280/ 3.3150 3.4480/ 3.5380 3.6390/ 3.7220 3.6925/ 3.8975 周三 3.2014/ 3.3071 3.2350/ 3.3233 3.4667/ 3.5517 3.6517/ 3.7450 3.6667/ 3.9350 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0039/-0.0096 -0.0070/-0.0083 -0.0187/-0.0137 -0.0127/-0.0230 +0.0258/-0.0375

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。