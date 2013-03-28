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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 16:21 BJT

欧洲政经：欧盟支持塞浦路斯资本管控措施，但将对必要性予以监控

路透布鲁塞尔3月28日 - 欧盟执委会周四表示，支持塞浦路斯的资本管控措施，但表示不能实行太长时间，称是否需要修订或延长上述措施，其将予以监控。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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