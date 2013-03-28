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市场报道 | 2013年 3月 28日 星期四 16:17 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元小升，市场审慎关注塞浦路斯情势

市场也采取观望姿态，因塞浦路斯的银行周四准备在近两周来首次开门营业，尽管该国为了阻止挤兑，采取严格的管制。

“塞浦路斯的事结束了吧，真的吗？下一个呢？欧元兑瑞郎应会继续在1.22-1.24的狭幅区间波动，”St.Galler Kantonalbank分析师称。

0744GMT，瑞郎兑美元升0.1%至0.9529。

瑞郎兑欧元变动不大，报1.2183。

一项领先指标周三显示，瑞士经济3月放缓程度大于预期，因欧元区疲弱继续拖累瑞士。但强劲的国内消费料协助瑞士抗拒衰退。(完)

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