新闻稿：台湾中央银行理监事联席会议决议维持利率不变

路透台北3月28日 - 一、本日本行理事会一致决议： 本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。 二、本行利率政策主要考量因素如次： (一)本年初以来，主要国家持续采行宽松货币政策，全球经济亦缓步复苏；惟近来欧债问题纷扰，加上美国财政问题悬而未决，攸关未来全球经济稳定成长。 由于景气复苏力道温和，国际原油等原物料需求不强，价格回稳，全球通膨压力减轻。 (二)国内经济自上年第4季起逐渐好转，输出及民间消费表现较预期为佳，本年2月主计总处上修第1季经济成长率预测值为3.26%。随国际景气和缓扩张，输出及民间投资将驱动国内经济成长，预测第2季经济成长率将升为3.92%，全年为3.59%。劳动市场续有改善，失业率自上年8月之4.40%缓步下降，至本年1月为4.16%；2月回升为4.24%，主要系年节转职之季节性因素所致。 (三)本年1至2月平均消费者物价(CPI)年增率为2.05%，惟不含蔬果及能源之核心CPI年增率仅1.25%；主计总处预测第1季CPI年增率为1.99%。近来国际原物料行情回跌，加以上年国内油电价格调高，以及天候影响蔬果价格上涨，致比较基期陆续垫高，CPI年增率可望回降，预测第2季降为1.40%，全年为1.37%。 (四)为因应景气复苏，本行透过公开市场操作，调节市场资金，维持适度宽松局面。本年1至2月平均银行超额准备为332亿元，近日金融业隔夜拆款利率维持在0.387%左右。本年1至2月平均银行放款与投资及M2年增率分别为5.65%及3.26%，市场资金足以支应经济活动所需。 综合上述考量，基于本行维持物价稳定与金融稳定，并协助经济成长之法定职责，在全球经济仍存不确定性，且国内经济复苏力道温和，通膨压力减轻之情况下，本行理事会认为，维持现行政策利率，尚属适当。本行将持续密切注意国内外经济金融情势，适时采行妥适的货币政策。 三、为加强金融机构控管不动产授信风险，本行对特定地区购屋与土地抵押贷款，以及高价住宅贷款等采行针对性审慎措施，已见成效，其中特定地区房贷成数已降至5.7成，房贷利率平均升至2%以上。 近来本行已督促银行对于特定地区以外、房价涨幅较大地区之放款，采取自律审慎措施，以加强不动产授信风险控管。 本行将持续关注不动产放款变动情形，促请金融机构健全经营，以维护金融稳定。 四、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，惟若因不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将维持外汇市场秩序。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)