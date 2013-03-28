香港个股：五矿资源预计今年锌产量下降，因其澳洲大型锌矿快要耗尽

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透悉尼3月28日 - 中国五矿资源 行政总裁Andrew Michelmore周四称，预计五矿今年的锌产量将减少8%，因公司在澳洲的Century锌矿几乎开发殆尽。
据Michelmore称，Century锌矿2012年的锌产量为创纪录的51.4万吨。其仅次于Teck Resources 旗下位于美国阿拉斯加的Red Dog锌矿。Century锌矿所有者是Nyrstar ，预计矿藏将在三年内耗尽，该矿是荷兰Budel冶炼厂的主要供应商。
“这次产量下降主要受Century的锌矿品级下降推动，该矿将在2016年关闭，”Michelmore在与媒体和分析师的电话会议上说。
五矿资源预计其2013年的锌产量总计为55万吨。五矿在澳洲还开采另外两处规模较小的锌矿。
锌价自2月以来已挫跌14%，受供应过剩和钢铁商需求疲软打击。
0450GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 报每吨1,912美元。
据Michelmore称，五矿目前正在澳洲开采另一处锌矿，但产量不到Century的一半，或会加重全球未来几年将出现的锌供应短缺情况，因中国和美国的工业生产率上升，而其它锌矿却相继关闭。
国际铅锌研究小组(ILZSG)的最新数据显示，今年1月全球锌市供应过剩4万吨。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%