香港个股：五矿资源预计今年锌产量下降，因其澳洲大型锌矿快要耗尽

路透悉尼3月28日 - 中国五矿资源 行政总裁Andrew Michelmore周四称，预计五矿今年的锌产量将减少8%，因公司在澳洲的Century锌矿几乎开发殆尽。

据Michelmore称，Century锌矿2012年的锌产量为创纪录的51.4万吨。其仅次于Teck Resources 旗下位于美国阿拉斯加的Red Dog锌矿。Century锌矿所有者是Nyrstar ，预计矿藏将在三年内耗尽，该矿是荷兰Budel冶炼厂的主要供应商。

“这次产量下降主要受Century的锌矿品级下降推动，该矿将在2016年关闭，”Michelmore在与媒体和分析师的电话会议上说。

五矿资源预计其2013年的锌产量总计为55万吨。五矿在澳洲还开采另外两处规模较小的锌矿。

锌价自2月以来已挫跌14%，受供应过剩和钢铁商需求疲软打击。

0450GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 报每吨1,912美元。

据Michelmore称，五矿目前正在澳洲开采另一处锌矿，但产量不到Century的一半，或会加重全球未来几年将出现的锌供应短缺情况，因中国和美国的工业生产率上升，而其它锌矿却相继关闭。

国际铅锌研究小组(ILZSG)的最新数据显示，今年1月全球锌市供应过剩4万吨。(完)