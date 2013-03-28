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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 16:35 BJT

全球金市：金价持于1,600美元之上，塞浦路斯危机提供支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1604.20 -0.59 -0.04 -4.20

现货银 28.69 0.06 +0.21 -5.25

现货铂金 1581.00 2.04 +0.13 3.00

现货钯金 762.00 -3.00 -0.39 10.12

COMEX期金 1603.90 -2.30 -0.14 -4.29 336

COMEX期银 28.67 0.06 +0.20 -5.16 5037

汇率

欧元/美元 1.2799

美元/日圆 94.18

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 田建华/张若琪 审校 李婷仪/王洋)
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