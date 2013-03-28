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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 16:50 BJT

菲律宾金融：惠誉调升评等对股债市及汇率的提振效应料有限

路透香港3月28日 - 投资人及分析师指出，菲律宾首次获得评等机构给予投资级评等后，可能吸引更多资本流入，但对菲律宾债券、股市或菲律宾披索汇率的提振，可能暂时有限。

惠誉周三将菲律宾主权评等调升一个级距至“BBB-”，并指出在海外汇款流入支撑下，菲律宾持续呈现经常帐盈余，协助菲国成为净债权国。

虽然此次评等调升普遍被视为有利菲律宾资产，但市场先前已对调升评等有所预期，使得进一步上涨空间有限。

此外，菲律宾必须也获得穆迪或标准普尔调升评等，才能刺激那些只能持有投资级资产的海外投资人大量涌入。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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