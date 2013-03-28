香港房地产：双倍印花税及银行加息后，二手楼价结束四周连升--中原

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透香港3月28日 - 中原地产最新公布的数据显示，在香港政府推出双倍印花税后第二周加上有新盘减价促销影响下，二手住宅楼价结束此前连续四周升势。
反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报123.45点，按周下跌0.18%；大型屋苑指数（CCL Mass）按周亦跌0.21%。这两指数均结束四周连升。
“双倍印花税及银行上调新造按息利淡楼市，但官地高价售出又利好楼市，预期楼价调整将会变得缓慢。”中原地产研究部高级联席董事黄良昇称。
在加强版额外印花税和买家印花税之上，政府今年2月推出双倍印花税的“加辣招”，影响范围广。此外，金管局调高了银行新造按揭的风险加权资产比率，令银行的资金成本上升，多家本地主要银行包括汇丰 、恒生 、渣打 、东亚 和中银香港 等相继上调新造楼宇按揭利率，令到住宅成交进入冰河时期。
中文大学香港亚太研究所昨天发表的调查发现，自政府推出措施和银行加息后，市民对楼价升跌的预期似乎已开始逆转。
今天公布的指数是根据3月18-24日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有逾七成的交易是在3月4-10日签临时买卖合约，即反映双倍印花税生效后第二周市况。
据中原的临时数字，今年首季二手楼价升幅为6.62%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%