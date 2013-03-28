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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 16:34 BJT

香港房地产：双倍印花税及银行加息后，二手楼价结束四周连升--中原

路透香港3月28日 - 中原地产最新公布的数据显示，在香港政府推出双倍印花税后第二周加上有新盘减价促销影响下，二手住宅楼价结束此前连续四周升势。

反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报123.45点，按周下跌0.18%；大型屋苑指数（CCL Mass）按周亦跌0.21%。这两指数均结束四周连升。

“双倍印花税及银行上调新造按息利淡楼市，但官地高价售出又利好楼市，预期楼价调整将会变得缓慢。”中原地产研究部高级联席董事黄良昇称。

在加强版额外印花税和买家印花税之上，政府今年2月推出双倍印花税的“加辣招”，影响范围广。此外，金管局调高了银行新造按揭的风险加权资产比率，令银行的资金成本上升，多家本地主要银行包括汇丰 、恒生 、渣打 、东亚 和中银香港 等相继上调新造楼宇按揭利率，令到住宅成交进入冰河时期。

中文大学香港亚太研究所昨天发表的调查发现，自政府推出措施和银行加息后，市民对楼价升跌的预期似乎已开始逆转。

今天公布的指数是根据3月18-24日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有逾七成的交易是在3月4-10日签临时买卖合约，即反映双倍印花税生效后第二周市况。

据中原的临时数字，今年首季二手楼价升幅为6.62%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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