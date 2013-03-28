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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 16:46 BJT

韩国金融：政府计划出售最多10亿美元的非韩元计价外汇稳定债券

路透首尔3月28日 - 消息人士周四对路透表示，韩国政府正在考虑出售最多10亿美元非韩元计价的外汇稳定债券。

韩国企划财政部拒绝就此置评。

此类债券通常被用来给汇市干预措施筹集资金，或为其它非韩元债券发行设定指标。

该消息人士拒绝就此项出售的意图发表评论。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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