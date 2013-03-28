《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月28日

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透北京3月28日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:29时,1美元=6.2143人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 3.82 0.399 1.54 市北高新 9.51 0.646 2.37 大众交通 5 0.616 1.31 永生投资 16.02 1.216 2.12 老凤祥 22.91 2.417 1.53 S中纺机 15.3 0.624 3.95 鼎立股份 11.19 0.679 2.65 氯碱化工 7.68 0.52 2.38 双钱股份 9.32 0.746 2.01 海立股份 6.89 0.581 1.91 浦东金桥 8.41 0.95 1.42 外高桥 13.22 0.97 2.19 ST联华 9.03 0.595 2.44 锦江投资 7.01 0.798 1.41 中路股份 12.36 0.782 2.54 金山开发 7.68 0.506 2.44 海欣股份 5.61 0.463 1.95 耀皮玻璃 5.74 0.49 1.89 大江股份 4.06 0.297 2.20 上柴股份 11.89 0.767 2.49 丹化科技 10.48 0.88 1.92 上海三毛 7.18 0.755 1.53 友谊股份 7.68 1.215 1.02 上工申贝 6.58 0.472 2.24 上海机电 7.51 1.128 1.07 宝信软件 13.75 1.334 1.66 上海物贸 4.62 0.498 1.49 自仪股份 6.39 0.575 1.79 上海普天 8.6 0.572 2.42 陆家嘴 11.02 1.331 1.33 华新水泥 13.06 1.611 1.30 锦江股份 13.18 1.606 1.32 鄂尔多斯 8.07 0.987 1.32 华电能源 2.58 0.294 1.41 SST天海 7.44 0.503 2.38 大名城 5.42 0.42 2.08 东方通信 4.13 0.416 1.60 黄山旅游 13.48 1.468 1.48 开开实业 10.21 0.83 1.98 海南航空 4.48 0.806 0.89 ST轻骑 4.86 0.293 2.67 振华重工 3.19 0.359 1.43 锦州港 3.51 0.397 1.42 九龙山 2.98 0.364 1.32 凌云股份 7.04 0.588 1.93 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%