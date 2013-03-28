《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月28日

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透北京3月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:30时,1港 元=0.80044人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为2.3%,低于上 交易日收盘的3.75%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.01 5.44 0.92 建设银行 4.56 6.34 0.90 中国银行 2.90 3.60 1.01 农业银行 2.70 3.72 0.91 招商银行 12.13 16.44 0.92 中信银行 4.79 4.66 1.28 交通银行 4.69 5.81 1.01 民生银行 9.62 9.89 1.22 中国人寿 17.07 20.10 1.06 中国平安 41.05 60.20 0.85 中国太保 18.31 25.55 0.90 中信证券 12.27 16.78 0.91 新华人寿 21.74 26.45 1.03 海通证券 10.23 10.66 1.20 华能国际 6.79 8.28 1.02 大唐发电 4.31 3.43 1.57 华电国际 4.32 3.68 1.47 中煤能源 7.16 6.92 1.29 中国神华 21.79 28.20 0.97 中国石油 8.71 10.18 1.07 兖州煤业 17.37 10.46 2.07 中国石化 7.42 9.14 1.01 上海石化 6.04 3.41 2.21 中海油服 16.86 16.26 1.30 仪征化纤 6.16 2.01 3.83 中国铝业 4.21 2.99 1.76 江西铜业 22.40 17.14 1.63 洛阳钼业 9.14 3.40 3.36 紫金矿业 3.50 2.56 1.71 马钢股份 1.92 2.02 1.19 鞍钢股份 3.43 4.25 1.01 重庆钢铁 2.91 1.21 3.00 海螺水泥 17.00 25.75 0.82 洛阳玻璃 5.21 1.67 3.90 北人股份 7.37 2.75 3.35 中联重科 8.18 9.37 1.09 金隅股份 6.76 6.33 1.33 中国国航 5.70 6.90 1.03 东方航空 3.25 3.38 1.20 南方航空 3.68 4.43 1.04 中国远洋 4.01 3.66 1.37 中海集运 2.44 2.10 1.45 中集集团 12.49 12.80 1.22 中海发展 4.39 3.77 1.45 宁沪高速 5.37 7.77 0.86 深高速 3.26 2.91 1.40 成渝高速 3.23 2.51 1.61 皖通高速 3.96 3.97 1.25 广深铁路 3.02 3.80 0.99 中国南车 4.06 5.51 0.92 中国交建 4.99 7.22 0.86 中国铁建 4.98 7.36 0.85 中国中铁 2.79 3.95 0.88 长城汽车 32.38 26.30 1.54 比亚迪 22.70 24.75 1.15 广汽集团 5.72 6.57 1.09 青岛啤酒 37.21 49.50 0.94 广州药业 30.20 26.00 1.45 新华制药 5.01 2.26 2.77 海信科龙 8.26 3.91 2.64 南京熊猫 6.17 2.50 3.08 晨鸣纸业 3.79 2.81 1.69 上海医药 13.41 17.08 0.98 中兴通讯 11.54 13.40 1.08 东方电气 13.63 12.86 1.32 潍柴动力 21.40 25.85 1.03 东北电气 3.03 1.07 3.54 广船国际 11.30 6.47 2.18 经纬纺机 9.80 5.50 2.23 昆明机床 5.59 2.26 3.09 一拖股份 9.18 6.91 1.66 北辰实业 2.93 1.83 2.00 创业环保 9.35 3.19 3.66 中国中冶 2.01 1.50 1.67 金风科技 5.64 4.65 1.52 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>。(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%