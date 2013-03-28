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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 16:55 BJT

日本个股：Panasonic美国存托股份将申请由纽约证交所退市

路透3月28日 - 日本Panasonic Corp 称，将申请把美国存托股份从纽约证交所退市，并终止在美国证券交易委员会(SEC)的注册。(完)
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