中国债市：现券收益率普遍下行，银行理财新规引燃做多热情

路透上海3月28日 - 中国银行间债市周四现券收益率普遍下行。季末时点近在眼前，但场内资金面却较为宽松，银监会规范银行理财产品的消息引燃了机构做多热情，蛰伏多时的交易盘涌出，买盘颇为强劲，利率债以及中高等级信用品种交投活跃。

交易人士指出，经济本就是弱复苏态势，银行理财产品很多挂钩的是基建类项目，银监会此次新规未来会对社会融资规模以及经济复苏前景带来一定影响，除此之外，银行理财产品将不得不提高对债券配置的比例，亦令现券受益。

“之前大家都觉得趋势不够明朗，今天受这个消息的推动，交易盘也参与了进来，推了一把。”上海一商业银行交易员称，他并指，三年左右利率品种收益率下行幅度在3-5个bp左右，信用品种则更甚。

北京一券商交易员也指出，季末资金仍比较宽松，但现券一直没有找到突破口，已僵持较长时间，银监会规范银行理财产品的消息激发了多头信心，“中等评级到高级(的信用债)都很活跃。”

中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

与2月末隔夜利率飙升超4%的情况不同，这个月末至今隔夜利率连续徘徊在2%以下，显示银行间流动性仍然较充裕，资金需求方多来自券商基金的跨月需求，致隔夜资金需求降低。

剩余期限约2.85年的固息国债130004券最新成交收益率 在3.0700%，上日末笔为3.0900%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.7512 3.1856

上日 1.7289 2.8637

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8930/2.8330 国债参考率报价 2.7702/2.7255 金融债参考率报价 3.3940/3.3300 (完)