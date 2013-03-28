版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 16:57 BJT

更新版-中国货币市场：七天回购利率因非银机构跨月需求大增反弹,14天期则回落

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海3月28日 - 中国银行间资金市场周四七天和14天质押式回购利率此涨彼消，亦与前日走势反向，七天因非银机构的跨季需求明显增加，加权利率反弹超过30个基点（BP),其替代效应并削弱了同有跨季效用的14天期品种，14天加权利率回落超过10个BP.

交易员并表示，与2月末隔夜利率飙升超4%的情况不同，这个月末至今隔夜利率连续徘徊在2%以下，显示银行间流动性仍然较充裕，资金需求方多来自券商基金的跨月需求，致隔夜资金需求降低。

“七天涨了一些，非银机构前几天还是零散地借，今天明显需求增加了。”上海一位银行交易员称。

值得注意的是，今日央行公开市场虽然继续正回笼，但并未给市场流动性带来显着影响，交易员表示，月末几天利率更多反应交易情绪，在流动性宽松的情况下，资金供给的实际状况对利率涨跌影响不大。

中国央行本周公开市场净回笼继续小幅放量至570亿元人民币，至此春节后连续净回笼已达六周。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。

今日银行间市场质押式回购总成交量约8,100.59亿元，高于上日的7,325.22亿元；其中隔夜品种成交6,628.89亿元，上日为5,747.51亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 1.7512 1.7289 2.23 6,628.89

七天 3.1856 2.8637 32.19 1,220.05

14天 3.8355 3.9776 -14.21 251.65 上交所债券回购

其中:隔夜 9.2450 2.0700 743.00 1,548.87

七天 4.7350 4.6000 -8.50 179.91

14天 3.3100 3.5000 -19.00 48.43

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7560 1.7800 -2.40 --

七天 3.2000 2.8500 35.00 --

14天 3.9000 3.9700 -7.00 -- shibor

其中:隔夜 1.7500 1.7410 0.90 --

七天 3.1770 2.8490 32.80 --

三个月 3.8814 3.8811 0.03 --(完) (发稿 徐永/丁淑琴; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐