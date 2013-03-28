更新版-中国货币市场：七天回购利率因非银机构跨月需求大增反弹,14天期则回落

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(新增收盘报价及成交量等数据)
路透上海3月28日 - 中国银行间资金市场周四七天和14天质押式回购利率此涨彼消，亦与前日走势反向，七天因非银机构的跨季需求明显增加，加权利率反弹超过30个基点（BP),其替代效应并削弱了同有跨季效用的14天期品种，14天加权利率回落超过10个BP.
交易员并表示，与2月末隔夜利率飙升超4%的情况不同，这个月末至今隔夜利率连续徘徊在2%以下，显示银行间流动性仍然较充裕，资金需求方多来自券商基金的跨月需求，致隔夜资金需求降低。
“七天涨了一些，非银机构前几天还是零散地借，今天明显需求增加了。”上海一位银行交易员称。
值得注意的是，今日央行公开市场虽然继续正回笼，但并未给市场流动性带来显着影响，交易员表示，月末几天利率更多反应交易情绪，在流动性宽松的情况下，资金供给的实际状况对利率涨跌影响不大。
中国央行本周公开市场净回笼继续小幅放量至570亿元人民币，至此春节后连续净回笼已达六周。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。
今日银行间市场质押式回购总成交量约8,100.59亿元，高于上日的7,325.22亿元；其中隔夜品种成交6,628.89亿元，上日为5,747.51亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 1.7512 1.7289 2.23 6,628.89
七天 3.1856 2.8637 32.19 1,220.05
14天 3.8355 3.9776 -14.21 251.65 上交所债券回购
其中:隔夜 9.2450 2.0700 743.00 1,548.87
七天 4.7350 4.6000 -8.50 179.91
14天 3.3100 3.5000 -19.00 48.43
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7560 1.7800 -2.40 --
七天 3.2000 2.8500 35.00 --
14天 3.9000 3.9700 -7.00 -- shibor
其中:隔夜 1.7500 1.7410 0.90 --
七天 3.1770 2.8490 32.80 --
三个月 3.8814 3.8811 0.03 --(完) (发稿 徐永/丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%