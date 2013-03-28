台湾汇市：台币量缩收于平盘，短线料以盘整走势为主

* 收盘变化不大，但台币盘中趋弱 * 央行于29.930附近出手调节 * 明日欧美假期未开市，台币市况料清淡 * 明日料于29.900附近集中交投 路透台北3月28日 - 台币兑美元 周四收于平盘附近，不过盘中主要交投区趋弱 。欧元区疑虑阴影不散打压台币在内的风险资产，令本地股汇双跌。台币今日主要随韩元K RW=KFTC趋弱，但台湾央行在29.930附近出手调节缓贬，令市场解读台币仍将以十分缓慢速 度往30元关卡靠拢。 不过汇银人士指出，由于明日欧美多个主要国家金融市场将不开市，在今日部分外资将 季底作帐需求资金汇出后，明日台币市场料市况清淡，盘面或以盘整为主，进一步大幅突破 的机率不高。明日主交投预估落在29.900上下来回，不会脱离今日大致区间。 “美元买盘还是偏强，有一些投机盘进来。”一本地银行交易员说。 不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.880-29.940，上日则在29.830- 29.900。 交易员也指出，欧元 今日弱势气氛持续，虽然亚币走势不甚一致，但台币近来因 市场对其短期偏弱有较为一致的共识，令其回档趋升不易；但在央行主导下，趋贬速度没有 加快，每交易日平均贬值幅度约仅有3-5分。30元关卡料将等到下周新的月份开始，且需有 国际金融市场新一轮波动，以诱发外资为主的进一步动作。 市场人士认为，原本市场预期月底出口商的美元卖盘将渐次出笼，但在台币近期趋贬过 程中，出口商已陆续抛汇，美元卖压已有一定程度消化，加上出口商已改变过去集中在月底 抛汇，导致破坏价格的作法，分散抛汇使得月底的季节性因素不甚明显，亦让台币较难结集 动能回升。 明日包括美国、加拿大、法国、德国及英国等主要欧洲国家均休假一天，4月1日欧元区 主要国家并有连续假期，金融市场不开市。 台湾央行将在稍晚举行记者会宣布利率决策及货币政策声明。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，过去两天来自寿险业的美元卖盘今日 已经和缓，美元/台币折价大幅缩减，令一个月期 报价来到与现汇价格相近水 准，盘末报约29.900。 台湾股市 今日微幅收低0.35%报7,866.88点，外资及陆资在台股卖超11.88亿台 币，由买转卖。 亚洲股市周四下挫，欧元依然承压。欧元区低迷数据、意大利公债标售疲弱和围绕塞浦 路斯银行业可能出现挤兑的忧虑，增强投资者对欧洲动荡的担忧。 本周重要数据及事件包括周五美国2月个人消费支出物价指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.940 29.941 29.860-29.941 29.941 6.40 7.99 元太外汇经纪公司 29.890 29.895 29.878-29.935 29.910 3.64 3.98 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/-0.005 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.170/-0.155 -0.210/-0.190 (完)