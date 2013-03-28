路透基点：东风悦达起亚汽车提出4亿美元贷款要求

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透香港3月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息来源报导称，韩国起亚汽车(Kia Motors)已提出经调整后的4亿美元五年期融资要求。这笔资金将用于起亚汽车位于中国江苏省盐城的第三座厂房。
该笔融资将附带两年宽限期。
一名消息人士指出，包括中国、韩国以及其他国际性金融机构在内的25家银行都收到了融资请求。
另一位消息人士称，回覆截止日期是4月15日，融资委任文件预料将于4月底签署。
消息人士指出，起亚汽车在中国的合资企业--东风悦达起亚汽车发起这宗融资案。
一名银行界消息人士早先表示，东风悦达起亚汽车去年12月曾与一银行团接洽进行俱乐部融资。消息人士表示，当时该公司表示离岸或者在岸融资的两种架构都能接受。
据本地媒体报导，盐城厂的投资预算为8.14亿美元，于去年6月破土动工，将在2014年运转。
东风悦达起亚汽车上次现身贷款市场是在2009年，当时作了一笔相当于10.2亿元人民币(1.64亿美元)五年期分两级的定期贷款，作为资本支出之用。该笔贷款由中国银行牵头，分为6.12亿元人民币和6,000万美元两级。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 高琦)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%