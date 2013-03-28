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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 17:24 BJT

路透基点：东风悦达起亚汽车提出4亿美元贷款要求

路透香港3月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息来源报导称，韩国起亚汽车(Kia Motors)已提出经调整后的4亿美元五年期融资要求。这笔资金将用于起亚汽车位于中国江苏省盐城的第三座厂房。

该笔融资将附带两年宽限期。

一名消息人士指出，包括中国、韩国以及其他国际性金融机构在内的25家银行都收到了融资请求。

另一位消息人士称，回覆截止日期是4月15日，融资委任文件预料将于4月底签署。

消息人士指出，起亚汽车在中国的合资企业--东风悦达起亚汽车发起这宗融资案。

一名银行界消息人士早先表示，东风悦达起亚汽车去年12月曾与一银行团接洽进行俱乐部融资。消息人士表示，当时该公司表示离岸或者在岸融资的两种架构都能接受。

据本地媒体报导，盐城厂的投资预算为8.14亿美元，于去年6月破土动工，将在2014年运转。

东风悦达起亚汽车上次现身贷款市场是在2009年，当时作了一笔相当于10.2亿元人民币(1.64亿美元)五年期分两级的定期贷款，作为资本支出之用。该笔贷款由中国银行牵头，分为6.12亿元人民币和6,000万美元两级。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 高琦)
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