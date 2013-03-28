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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月28日

路透伦敦3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种       最新库存         变动
   铜         569,775       +1,875
   锡          14,025         +190
   铅         262,725       -1,750
   锌       1,175,525       -7,175
   铝       5,237,400       +6,750
   镍         165,420         +768
 铝合金        75,800         持平
 NASAAC       143,140         持平
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华；审校 艾茂林)
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