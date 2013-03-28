《综述》银监会收紧农村金融机构平台贷，连环筑严影子银行防火墙

* 除下重手规范商业银行理财投资外，银监会亦剑指农村金融机构

* 要求农村中小金融机构的地方融资平台贷余额只降不增

* 农村金融机构贷款集中度超标问题亦将被严治

* 村镇银行和农信社原则上不得购买信托产品

路透北京/香港3月28日 - 为控制金融机构风险及不良贷款上升、筑严影子银行关联业务风险防火墙，中国银监会近日发文约束农村中小金融机构，命其要从严控制平台贷款，监管及检测类贷款余额只降不增，重点压缩县及县以下平台贷款。并规定村镇银行和农信社不得购买信托产品。

这与日前银监会下重手规范中国银行业高达7.1万亿元人民币的理财资金，为商业银行理财投资戴上数条“紧箍咒”一起，成为监管层防范影子银行相关业务，严控不良贷款反弹的系列措施。

业内人士指出，受上述政策影响，预计近年飞速增长的银行理财市场发展速度将有所回落，依托债权类理财产品的表外融资受到重创。同时，对农村金融机构的理财和债券投资业务都会有不小影响。现在理财产品里都会配置一定的地方融资平台债，惟规模应该不算太大。

两位消息人士周四对路透表示，对于农村金融机构，银监会明文要求，“监管及检测两类平台贷款合并计算，余额只降不增，重点压缩县及县以下平台贷款。”

“(农村金融机构)除国家重点在建续建项目外，不得发放新的平台贷款，不得通过购买平台公司债券、短期融资券、中期票据、信托产品等方式向平台提供融资，”银监会并要求。

对于农村中小金融机构,要持续控制房地产贷款，开发贷款增速不得高于各项贷款平均增速。

此外，农村金融机构贷款集中度超标问题亦将被严治,资本充足率超8%的机构不得新增超标贷，且必须在年内全面达标。

银监会对上述消息尚未给予置评。

华东地区一农信机构负责资金运用的高管表示，“现在理财和债券投资高收益的东西都不能买了。即使一些农村金融机构风险管控的好，也不能买，这会对此类机构的投资机构带来很大影响的。"

监管层的文件提到，农村中小金融机构要严控不良反弹，加强对完全出口依赖型、快速多元扩张型、集团关联复杂型、多头担保举债型、高财务杠杆型、私募包装型企业等六类企业的风险核查和评估。对存在风险隐患的，要及时保全资产至退出。高度关注和经济周期密切相关的政府融资平台、房地产以及钢贸、光伏、纺织等产能过剩行业的风险。

农村中小金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、贷款公司、农村信用合作社、农村信用合作社联合社、农村信用合作联社、省（自治区、直辖市）农村信用社联合社、农村资金互助社等。

**筑严引资银行关联业务防火墙**

银监会要求农村金融机构要构筑对影子银行关联业务风险的防火墙，必须确保资金优先用于支持农业和小企业。具体要求包括，不得挤占信贷资金购买理财和信托产品，严禁省联社组织辖内机构集中购买或抽调基层资金购买理财和信托产品。原则上村镇银行和农信社不得购买理财和信托产品。

“要从严限制信托投资的机构和产品范围。原则上,农村信用社和主要监管指标不达标的农村商业银行和农村合作银行不得购买信托产品。严禁购买不符合监管要求的信托产品。”银监会称。

此外，监管层还要求农村中小金融机构要从严控制与保险、证券、基金等公司的业务合作,监管评级二级以下的机构不得与上述机构开展投资和委托管理类业务，并要严防融资中介风险传递。筑牢与小额贷款公司、典当行等机构资金往来的防火墙。并严防民间融资风险传染。

有分析师认为,农信系统在城投债上购买量并不多，但如果像文件中所说的用于平台的短融和中票也不能买的话，会给信用债的需求形成压力。